Published: 30 Jun 2023 7 AM Updated: 30 Jun 2023 7 AM

திருப்பூர்: சகோதரருடன் தகராறு; வீட்டை உள்பக்கமாக பூட்டி தீ வைத்த இளைஞர் - மீட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள்!

பெற்றோர் இறந்த நிலையில் கோகுல், தினேஷ் ஆகிய இருவரும் மன உளைச்சலில் இருந்து வந்துள்ளனர். இருவருக்கும் இடையே அடிக்கடி தகராறும் ஏற்பட்ட தகராறில் தினேஷ் வீட்டை உட்புறமாக பூட்டி தீ வைத்துள்ளார்.

