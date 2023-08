Published: 06 Aug 2023 9 AM Updated: 06 Aug 2023 9 AM

கொரோனா சிகிச்சையில் ஊழல்: உத்தவ் தாக்கரே கட்சியின் மாஜி மேயர், தலைவர்கள்மீது ஊழல் வழக்கு பதிவு!

கொரோனா காலத்தில் சிகிச்சை முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டதில் நடந்த ஊழல் தொடர்பாக முன்னாள் மேயர் கிஷோரி பட்னேகர் மற்றும் சிவசேனா (உத்தவ்) தலைவர்கள்மீது வழக்கு பதிவுசெய்யப்பட்டிருக்கிறது.

News முன்னாள் மேயர் கிஷோரி பட்னேகர்