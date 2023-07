Published: 31 Jul 2023 11 AM Updated: 31 Jul 2023 11 AM

ஓடும் ரயிலில் திடீரென துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய ரயில்வே பாதுகாப்புப்படை வீரர் - 4 பேர் உயிரிழப்பு

மும்பை அருகே ஓடும் ரயிலில் ரயில்வே பாதுகாப்புப்படை வீரர் திடீரென துப்பாக்கியால் சுட்டு 4 பேரை கொன்றுவிட்டு ரயிலில் இருந்து இறங்கி சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

News இறந்தவர்கள்