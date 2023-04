Published: Just Now Updated: Just Now

அடித்துக் கொல்லப்பட்ட மீனவர்; சாலைமறியலில் இறங்கிய கிராம மக்கள்- ராமேஸ்வரத்தில் பதற்றம்!

ராமேஸ்வரத்தில் பங்குனி திருவிழாவில் நடந்த தகராறில் மீனவரை அடித்துக் கொலைசெய்தவர்களைக் கைதுசெய்யக் கோரி, கிராம மக்கள் தொடர் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

News ராமேஸ்வரம் - போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கிராம மக்கள்