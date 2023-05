Published: 06 May 2023 5 PM Updated: 06 May 2023 5 PM

சென்னை: ஐஸ்பெட்டியில் சடலம்... போதை தகராறில் சக தொழிலாளியை கொலை செய்த மீனவர் கைது!

தொழிலாளர்களுக்குள் இடையே நடந்த தகராறில் மீனவர் ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டார்.

