Published: 26 Feb 2023 9 AM Updated: 26 Feb 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

”கனிமக் கடத்தலை இரும்புக் கரம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டும்!” - முதல்வருக்கு முன்னாள் எம்.எல்.ஏ கோரிக்கை

கனரக வாகனங்களில் விதிகளை மீறி அளவுக்கு அதிகமாக கனிமங்களை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்களை, சோதனைச்சாவடியில் இருக்கும் அதிகாரிகள் கண்டுகொள்வதில்லை என்பதால், கனிமக் கடத்தல் தொடர்வதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கிறது.

News கனிமங்களை ஏற்றிச் செல்லும் லாரிகள்