துப்பட்டாவைப் பிடித்து இழுத்து, தகாத பேச்சு; பெண் காவலரிடம் அத்துமீறிய 4 பேர் சிறையிலடைப்பு!

பேரணாம்பட்டு பகுதியில், பெண் காவலரிடம் அத்துமீறி நடந்துகொண்ட நான்கு பேர், கைதுசெய்யப்பட்டனர்.

News கைதுசெய்யப்பட்ட 4 பேர்