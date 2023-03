Published: 19 Mar 2023 9 AM Updated: 19 Mar 2023 9 AM

`நான் சொல்ற மாதிரி திருடினா மாட்டவே மாட்டீங்க'- திருட்டு கும்பலுக்கு மூளையாகச் செயல்பட்ட போலீஸ் கைது

திருட்டு கும்பலுக்கு ஐடியா கொடுத்து குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபட வைத்த போலீஸ்காரர், அந்தக் கும்பலுடன் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

News போலீஸ்காரர் கைது