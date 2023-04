Published: 11 Apr 2023 6 AM Updated: 11 Apr 2023 6 AM

Published: Today at 6 AM Updated: Today at 6 AM

10, 12-வது படித்துவிட்டு சிகிச்சை பார்த்த போலி டாக்டர்கள்; அடுத்தடுத்து சிக்கிய 4 பேர்! - அதிர்ச்சி!

முறையான மருத்துவம் பயிலாமல், 4 பேர் போலியாக கிளினிக் வைத்து நடத்தி, பொதுமக்களுக்கு சிகிச்சை பார்த்து வந்திருக்கும் சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

News போலி டாக்டர்களை கைது செய்த போலீஸார் - திருவண்ணாமலை