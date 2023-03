Published: 15 Mar 2023 10 AM Updated: 15 Mar 2023 10 AM

திருப்பூர்: சட்டவிரோதமாகத் தங்கியிருந்த 4 நைஜீரியர்கள்; கைதுசெய்த போலீஸ்!

திருப்பூர் ராயபுரம் பகுதியில் சோதனை மேற்கொண்டதில், உரிய ஆவணங்களின்றி நைஜீரியர்கள் நான்கு பேர் தங்கியிருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து போலீஸார் அவர்களைக் கைதுசெய்தனர்.

News நைஜீரியர்கள்