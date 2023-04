Published: 11 Apr 2023 9 AM Updated: 11 Apr 2023 9 AM

`ரூ.150 கோடி முதலீடு; 25% கமிஷன்' - ஆப்கன் அதிபர் மனைவி என்று கூறி முதியவரிடம் ரூ.5 லட்சம் மோசடி!

ஆப்கன் அதிபர் மனைவி என்று கூறி மும்பை முதியவரிடம் ரூ.5 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது.

News ஆன்லைன் மோசடி ( Representational Image )