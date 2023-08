Published: 18 Aug 2023 11 AM Updated: 18 Aug 2023 11 AM

தூத்துக்குடி: `பிறந்தநாளுக்கு மது பார்ட்டி வைக்கவில்லை...’ - பீர் பாட்டிலால் தாக்கி நண்பர் கொலை!

தூத்துக்குடியில், பிறந்தநாளன்று மது வாங்கித் தராததால் நண்பரை பீர்பாட்டிலால் தாக்கி கொலைசெய்த டிரைவரை போலீஸார் கைதுசெய்திருக்கின்றனர். இந்தச் சம்பவத்தில் தொடர்புடைய மற்றொரு நண்பரைத் தேடிவருகின்றனர்.

தாளமுத்துநகர் காவல் நிலையம்