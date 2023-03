Published: Just Now Updated: Just Now

வேலூர்: 9-ம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை; கர்ப்பம் - அத்துமீறிய தாய்மாமன் சிறையிலடைப்பு!

ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமைச் செய்து, கர்ப்பமாக்கிய தாய்மாமனை போலீஸார் கைது செய்தனர்.