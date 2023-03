Published: 19 Mar 2023 11 AM Updated: 19 Mar 2023 11 AM

கோவை: காவலர் பணியை ராஜினாமா செய்த திருநங்கை நஸ்ரியா; பாலினம், சாதிப் பாகுபாடு எனக் குற்றச்சாட்டு!

``இரண்டு முறை கோவை மாவட்டக் காவல் துறை ஆணையரிடம் புகார் கொடுத்தும் அவர் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை" - காவலர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ள நஸ்ரியா.