கிருஷ்ணகிரி: திருமணம் மீறிய உறவு; கண்டித்த காதல் கணவருக்கு 13 முறை கத்திக்குத்து -மனைவி, காதலன் கைது

திருமணம் மீறிய உறவுக்காக கொலை நடந்துள்ளது, கிருஷ்ணகிரியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.