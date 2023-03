Published: 06 Mar 2023 6 AM Updated: 06 Mar 2023 6 AM

`விஷத்துக்குப் பிறகு விஷவாயு?’ - ஈரானில் பள்ளிச் செல்லும் மாணவிகள் மீது தொடரும் தாக்குதல்?

"பெற்றோர் மற்றும் மாணவர்களிடையே அச்சத்தையும் பாதுகாப்பின்மையும் ஏற்படுத்த முயற்சி செய்கிறார்கள்" - ஈரான் அதிபர் இப்ராஹிம் ரெய்சி

