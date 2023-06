Published: 04 Jun 2023 9 AM Updated: 04 Jun 2023 9 AM

சடலத்துடன் உறவு கொள்வது தவறல்ல... கர்நாடக நீதிமன்றத்தின் சர்ச்சை தீர்ப்பு: வழக்கறிஞர் சொல்வது என்ன?

``இறந்த உடல்களுக்கும் கண்ணியம் இருக்கிறது. இறந்த உடல்களை முறையாக அடக்கம் செய்தல், அந்த உடலுக்குச் சொந்தமானவர் உயிருடன் இருக்கும் போது அவர் விருப்பம் என்னவாக இருந்ததோ அதனை இறந்த பிறகு செயல்படுத்துதல் போன்றவற்றை அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 21-வது பிரிவு வலியுறுத்துகிறது."

Crime இறந்த உடல் ( representational image )