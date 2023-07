Published: 04 Jul 2023 6 AM Updated: 04 Jul 2023 6 AM

ராமநாதபுரம்: பலத்த சத்தத்துடன் வெடித்த ராட்சத பலூன்; தூக்கி வீசப்பட்ட தொழிலாளர்கள் - நடந்தது என்ன?!

பாம்பன் அருகே விசைப்படகை கடலில் இறக்கும், ராட்சத பலூன் வெடித்து சிதறியதில் படகு பழுது நீக்கும் தொழிலாளர்கள் இருவர் தூக்கி வீசப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

News கடலில் படகுகளை இறக்க பயன்படும் ராட்சத பலூன்