Published: 24 Mar 2023 10 AM Updated: 24 Mar 2023 10 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

மரத்தில் கட்டி வைக்கப்பட்ட காதலன்; கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட காதலி - மும்பையில் அதிர்ச்சி

மும்பையில் நடைபயிற்சிக்குச் சென்ற காதல் ஜோடியை தாக்கி காதலனை மரத்தில் கட்டி வைத்துவிட்டு, காதலியை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News கைது செய்யப்பட்ட குற்றவாளிகள்