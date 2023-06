Published: Just Now Updated: Just Now

சபரிமலையில் காணிக்கையாக வந்த 11 கிராம் தங்கம் திருட்டு; தேவசம்போர்டு ஊழியர் கைது!

அவரது அறையில் சோதனை நடத்தியபோது தலையணைக்கு அடியிலிருந்து 11 கிராம் தங்க வளையல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. வளையலை மீட்ட விஜிலென்ஸ் அதிகாரிகள், ரெஜிகுமாரைப் பிடித்து பம்பைக்கு அழைத்துச் சென்று போலீஸ் வசம் ஒப்படைத்தனர்.

News ஆனிமாத பூஜைக்காக திறக்கப்பட்ட சபரிமலை கோயில்