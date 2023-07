Published: 04 Jul 2023 6 AM Updated: 04 Jul 2023 6 AM

201 கிராம்; 39 மெலிதான ஷீட்கள் - செல்போனுக்குள் காகித வடிவில் தங்கம்... திருச்சியில் சிக்கிய நபர்!

திருச்சி விமான நிலையத்தில் டிஸைன் டிஸைனாக தங்கம் கடத்திவரப்பட்டாலும், அவை அதிகாரிகளிடம் பிடிபட்டு விடுகின்றன. இருந்தபோதிலும் கடத்தல் கும்பலின் அட்ராசிட்டி குறைந்தபாடில்லை.

News சிக்கிய கடத்தல் தங்கம்