Published: 11 Mar 2023 10 AM Updated: 11 Mar 2023 10 AM

கழிப்பறையில் தங்கக் கட்டி; பிடிபட்ட தங்க உருளைகள் - திருச்சி ஏர்போர்ட்டில் தொடரும் தங்கக் கடத்தல்!

திருச்சி, சர்வதேச விமான நிலையத்தில் கம்ப்யூட்டர் சிபியூவினுள் சிறிய உருளை வடிவில் தங்கம் கடத்தி வரப்பட்டிருக்கிறது.

News கழிப்பறையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட தங்கம்