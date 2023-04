Published: 04 Apr 2023 10 AM Updated: 04 Apr 2023 10 AM

திருச்சி: தங்கம் கடத்தல்காரரை `ஸ்கெட்ச்' போட்டு தூக்கிய டீம்; போலீஸில் சிக்கியது எப்படி?

திருச்சி விமான நிலையத்தில் தங்கக் கடத்தல் சம்பவங்கள் அடிக்கடி அரங்கேறி வந்த நிலையில், அந்த தங்கக் கடத்தல் கும்பலைச் சேர்ந்த ஒருவரே கடத்தப்பட்டிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

