Published: 16 Jun 2023 11 AM Updated: 16 Jun 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

வரதட்சணைக் கேட்டதால் ஆத்திரம்; மணமகனை மரத்தில் கட்டிவைத்த மணமகள் வீட்டார்- மீட்டுக் கைதுசெய்த போலீஸ்

மணமகன்-மணமகளின் குடும்பத்தினருக்கு இடையே வாய்த் தகராறு ஏற்பட்டது. அப்போது மணமகன் அமர்ஜித் வர்மா, மணமகளின் குடும்பத்தினரிடம் வரதட்சணைக் கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

News மரத்தில் கட்டிவைக்கப்பட்ட மணமகன்