Published: 04 Jul 2023 11 AM Updated: 04 Jul 2023 11 AM

ஏழைகளின் பெயரில் போலி நிறுவனங்கள்... ரூ.176 கோடி மோசடி - வெளிநாட்டுக்கு தப்ப முயன்றவர் கைது!

ஏழை மக்கள் பெயரில் போலி நிறுவனங்களை தொடங்கி அரசுக்கு ரூ.176 கோடி இழப்பை ஏற்படுத்திய நபர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

