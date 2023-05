Published: 30 May 2023 11 PM Updated: 30 May 2023 11 PM

இன்ஸ்டா பழக்கம்; நைஜீரிய நபரிடம் 1.8 கோடி ரூபாயை இழந்த ஹரியானா பெண்! - என்ன நடந்தது?

டெல்லியில் வசித்துவந்த நைஜீரிய நபர்கள் இருவர் இஸ்டாக்ராம் மூலம் ஹரியானா பெண்ணிடம் ரூ.1.8 கோடி மோசடி செய்தனர்.

News Scam (Representational Image) மோசடி ( Photo by Mikhail Nilov from Pexels )