மும்பை: போலீஸார்போல நடித்து பெண்ணிடம் ரூ.20 லட்சம் மோசடி; குற்றவாளிகளுக்கு வலை!

மும்பை போலீஸ் அதிகாரிகளாக நடித்து, குருகிராம் பெண்ணிடம் ரூ.20 லட்சம் மோசடி செய்த நபர்களை போலீஸார் தேடிவருகின்றனர்.

