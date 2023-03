Published: 27 Mar 2023 10 AM Updated: 27 Mar 2023 10 AM

Published: Yesterday at 10 AM Updated: Yesterday at 10 AM

வரதட்சணைக் கொடுமை: `எனக்கு சுதந்திரம் வேண்டும்'- தந்தையிடம் வீடியோ காலில் பேசியபடி இளம்பெண் தற்கொலை

மும்பையில் இளம்பெண் ஒருவர் வரதட்சணைக் கொடுமையால் தன் தந்தைக்கு வீடியோ காலில் பேசியபடி தூக்குப் போட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

News தற்கொலை