ஹெலிகாப்டர் பிரதர்ஸ் வங்கி லாக்கரில் சோதனை! - 4.5 கிலோ தங்கம், 24.5 கிலோ வெள்ளி பறிமுதல்!

Published: 18 Mar 2023 7 AM Updated: 18 Mar 2023 7 AM

ஹெலிகாப்டர் பிரதர்ஸ் வங்கி லாக்கரில் சோதனை! - 4.5 கிலோ தங்கம், 24.5 கிலோ வெள்ளி பறிமுதல்!

ஹெலிகாப்டர் பிரதர்ஸுக்கு கும்பகோணத்தில் உள்ள கும்பகோணம் பரஸ்பர சகாய நிதி நிறுவனத்தின் லாக்கர்களில் சொத்துக்களின் பத்திரம், தங்க நகை மற்றும் வெள்ளி பொருள்கள் இருப்பது குறித்து பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீஸாருக்கு தெரியவந்தது.

