`நான் உயிரோடு இருக்கும்வரை தண்டனை கிடைக்காது..!' - பாலியல் துன்புறுத்தலால் விபரீத முடிவெடுத்த மாணவி

"நான் ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவள், எனவே எங்கள் புகார்களுக்கு யாரும் செவிசாய்க்கவில்லை" - தற்கொலை கடிதம்

