Published: 13 Jun 2023 7 AM Updated: 13 Jun 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

தேனி: வீடு கட்டி கொடுப்பதாக பெண்ணிடம் ரூ.45 லட்சம் மோசடி - 3 பேர் சிக்கியது எப்படி?!

ராஜிமேத்யூ, முகமது கேட்டுகொண்டதின் அடிப்படையில் அவரது வங்கிக் கணக்கில் 45 லட்ச ரூபாயைச் செலுத்தியுள்ளார். பணத்தை பெற்றுக்கொண்ட முகமது வீட்டை கட்டிக்கொடுக்காமல் காலதாமதம் செய்து ஏமாற்றி வந்துள்ளார்.

News மோசடி