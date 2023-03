Published: 09 Mar 2023 9 AM Updated: 09 Mar 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

குடிநீரில் மலம் கலக்கப்பட்ட விவகாரம்: எஸ்.பி-க்கு மனித உரிமைகள் ஆணையம் நோட்டீஸ்!

வழக்கு குறித்தும், எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு மாவட்ட எஸ்.பி-க்கு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கிறது.

News குடிநீர்த்தொட்டி