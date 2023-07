Published: 22 Jul 2023 8 AM Updated: 22 Jul 2023 8 AM

விருதுநகர்: நடத்தையில் சந்தேகம்; மனைவி அடித்துக்கொலை - போலீஸூக்கு பயந்து நாடகமாடியது அம்பலம்!

நடத்தை மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டதில், மனைவியை கணவர் அடித்து கொலை செய்த சம்பவம், போலீஸ் விசாரணையில் அம்பலமாகியிருக்கிறது.

News பழனி