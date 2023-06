Published: 05 Jun 2023 9 AM Updated: 05 Jun 2023 9 AM

திருப்பூர்: திருமணம் மீறிய உறவு; சிக்கவைத்த கடிதம்- நண்பர்கள் உதவியுடன் மனைவியைக் கொல்ல முயன்ற கணவர்

திருப்பூரில் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து மனைவியைக் கொலைசெய்ய முயன்ற கணவர் உட்பட ஐந்து பேரைக் காவல்துறையினர் கைதுசெய்தனர்.

