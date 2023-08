Published: 01 Aug 2023 10 AM Updated: 01 Aug 2023 10 AM

`இது இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான தீவிரவாத தாக்குதல்’ - வெளியான காவலரின் வெறுப்பு வீடியோ?; சாடும் ஒவைசி

இந்தியாவில் வாழவேண்டுமானால் மோடி, யோகிக்கு வாக்களியுங்கள் என்று ரயிலில் 4 பேரை சுட்டுக்கொலை செய்த ரயில்வே பாதுகாப்புப்படை வீரர் பயணிகளை எச்சரித்ததாக வீடியோ சோஷியல் மீடியாவில் பரவி வருகிறது.

News காவலர்