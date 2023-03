Published: Just Now Updated: Just Now

சென்னை: நூதன முறையில் சொகுசு காரைத் திருடிய ரௌடி - மனைவியுடன் 4 மாதங்களுக்குப் பிறகு சிக்கிய பின்னணி

சென்னையில் சொகுசு காரைத் திருடிய ரௌடியையும் அவரின் மனைவியையும் நான்கு மாதங்களுக்குப்பிறகு போலீஸார் கைது செய்திருக்கிறார்கள்.

News கையில் மாவு கட்டுடன் முரளி