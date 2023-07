Published: 26 Jul 2023 10 AM Updated: 26 Jul 2023 10 AM

கடலூர்: `எருமை மாடு யாருக்கு சொந்தம்?’ - பாசத்தை வைத்து பஞ்சாயத்தை முடித்த போலீஸார்

ஒரு எருமை மாட்டிற்கு இரண்டு பேர் உரிமை கொண்டாடிய விவகாரத்தில், உண்மையான உரிமையாளரிடம் எருமையை ஒப்படைத்து வழக்கை நெகிழ்ச்சியுடன் முடித்து வைத்திருக்கின்றனர் காட்டுமன்னார்கோயில் போலீஸார்.

News எருமை மாட்டுடன் பழனிவேல்