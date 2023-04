Published: 20 Apr 2023 6 AM Updated: 20 Apr 2023 6 AM

Published: Today at 6 AM Updated: Today at 6 AM

தாயுடன் கழுத்தறுத்து கொலை செய்யபட்ட 11 வயது மகன், 8 மாத குழந்தை - கள்ளக்குறிச்சியில் கொடூரம்

கணவனை இழந்த இளம்பெண், அவரின் 11 வயது மகன், 8 மாத ஆண் குழந்தை உள்ளிட்ட மூவரும் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்யப்பட்டிருக்கும் சம்பவம் கள்ளக்குறிச்சியில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News க்ரைம்

