Published: 14 Jun 2023 7 AM Updated: 14 Jun 2023 7 AM

கரூர்: தென்னந்தோப்பில் எரித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட முதியவர் - கைது செய்யப்பட்ட சகோதரர் குடும்பம்

சொத்து தகராறில் அண்ணனை கட்டி வைத்து மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி உயிருடன் எரித்து கொலை செய்த சம்பவத்தில், அவரின் தம்பி, தம்பி மனைவி, தம்பி மகன் உள்பட மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

News கொலை நடைபெற்ற இடம்