Published: 21 Mar 2023 11 AM Updated: 21 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

கரூர்: 100 பவுன் நகை கொள்ளை... 7 நாள்களில் குற்றவாளியைக் கைதுசெய்த போலீஸ்! - நடந்தது என்ன?

கரூரில் கடந்த ஏழு நாள்களுக்கு முன்பு திருட்டுப்போன தங்க நகைகள் உள்ளிட்ட 105 பவுன் நகைகளை கொள்ளையடித்த குற்றவாளியை கரூர் போலீஸார் கைதுசெய்திருக்கின்றனர்.

