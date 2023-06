Published: 19 Jun 2023 7 AM Updated: 19 Jun 2023 7 AM

சிறுமியை படிக்க வைப்பதாக சொல்லி சிறார் வதை - மோசடி மன்னன் மோன்சனுக்கு சாகும்வரை சிறை!

தன்னிடம் வேலைச்செய்த பெண்ணின் மகளை மோன்சன் 2019 ஜூலை மாதம் சிறார் வதை செய்ததாக பதியப்பட்ட வழக்கில் தீர்ப்பு வெளியாகி உள்ளது. மோன்சன் மாவுங்கல் தன்னிடம் வேலை செய்த ஒரு பென்ணின் 17 வயது மகளை படிக்க உதவுவதாக கூறி பலமுறை சிறார் வதை செய்துள்ளார்.

