Published: 23 Apr 2023 8 AM Updated: 23 Apr 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

வாட்ஸ்அப், டெலிகிராமில் வந்த வேலை வாய்ப்பு தகவல்! - மோசடி கும்பலிடம் ரூ.4 லட்சத்தை இழந்த மாணவி

வாட்ஸ்அப், டெலிகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் பகுதி நேர வேலை தேடிய பிஹெச்.டி மாணவி, மோசடி கும்பலிடம் ரூ.4 லட்சத்தைப் பறிகொடுத்திருக்கும் சம்பவம் புதுச்சேரியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News மோசடி

