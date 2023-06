Published: 05 Jun 2023 7 AM Updated: 05 Jun 2023 7 AM

நடத்தையில் சந்தேகம்; மனைவி குத்திக்கொலை; போலீஸ் பிடியிலிருந்து தப்பியோடிய கணவர்! - தேடும் போலீஸ்

ராஜபாளையம் அருகே நடத்தையில் ஏற்பட்ட சந்தேகம் காரணமாக மனைவி கத்தியால் குத்திக்கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதில் கொலையாளியான கணவர் போலீஸ் பிடியிலிருந்து தப்பிச்சென்றுவிட்டார்.

News மதிமன்னன்