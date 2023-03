Published: 07 Mar 2023 9 AM Updated: 07 Mar 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

ராஜபாளையம் அருகே ரேஷன் அரிசி பதுக்கல் குடோன் கண்டுபிடிப்பு - டன் கணக்கில் அரிசி பறிமுதல்!

ராஜபாளையம் அருகே ரேஷன் அரிசி பதுக்கிவைத்திருந்த குடோனை அதிகாரிகள் தலைமையிலான குழுவினர் கண்டுபிடித்தனர். இது தொடர்பாக நான்கு பேரை போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

News பதுக்கல் அரிசி