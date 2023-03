Published: 23 Mar 2023 9 AM Updated: 23 Mar 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

சேலம்: ஊர் காவல் படை பெண்ணுக்கு கத்திக்குத்து - திருமணம் மீறிய உறவு காரணமா?!

ஊர் காவல் படையை சேர்ந்த பெண்ணினை பஸ் ஸ்டாண்டில் ஓட ஓட துரத்தி கத்தியால் குத்திய காதலனால் பரபரப்பு நிலவி உள்ளது.

News கைது