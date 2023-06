Published: 08 Jun 2023 7 AM Updated: 08 Jun 2023 7 AM

சாத்தூர்: திருமணம் மீறிய உறவால் ஏற்பட்ட முன்பகை; கோயில் திருவிழாவில் பெண் வெட்டிக்கொலை!

சாத்தூர் அருகே முன்பகை காரணமாக கோயில் திருவிழாவில் வைத்து பெண் ஒருவர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

