Published: 12 Aug 2023 11 AM Updated: 12 Aug 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

திருவாரூர்: பட்டியலின மக்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு - திருவிழாவை பாதியில் நிறுத்தி, கோயிலுக்குப் பூட்டு!

``இந்த ஆண்டும் திருவிழாவின்போது பட்டியலின மக்களைத் திருவிழாவில் பங்கேற்க அனுமதிக்கவில்லை. அதனால்தான் நாங்கள் சாலைமறியல் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தோம்.” - பட்டியலின மக்கள்

