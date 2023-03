Published: Just Now Updated: Just Now

`எப்படி என் பையனை அடிப்பீங்க?’ - பள்ளியில் புகுந்து ஆசிரியரை சரமாரியாக தாக்கிய பெற்றோர் - மூவர் கைது

தூத்துக்குடியில் மகனை கண்டித்ததாக பள்ளிக்குள் புகுந்து ஆசிரியர், தலைமை ஆசிரியையை பெற்றோர் தாக்கிய சம்பவம் பரபரப்பினை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

News ஆசிரியரை சரமாரியாக தாக்கிய பெற்றோர்