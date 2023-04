Published: Just Now Updated: Just Now

நள்ளிரவில் அதிரடிக் காட்டிய டி.ஐ.ஜி; வாக்கிடாக்கியில் வார்னிங் கொடுத்த எஸ்.பி; மிரண்ட வேலூர் போலீஸ்!

நள்ளிரவில், வேலூரின் பல்வேறு பகுதிகளில் அதிரடியாக ரோந்து மேற்கொண்டார் டி.ஐ.ஜி முத்துசாமி. அவருடன் வந்த எஸ்.பி ராஜேஸ்கண்ணனும், ஆன் ஸ்பாட்டில் இருந்தபடி, டாக்கி டாக்கியிலேயே மாவட்டம் முழுவதும் இரவுக் காவல் பணியிலுள்ள காவலர்களை கேள்விகளால் துளைத்தெடுத்து வார்னிங் கொடுத்தார்.

News எஸ்.பி ராஜேஸ்கண்ணன்

