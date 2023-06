Published: Just Now Updated: Just Now

`இது தடைசெய்யப்பட்ட பகுதி!' - உடைக்கப்பட்ட சீல்... கரூர் கொங்கு மெஸ்ஸில் பரபரக்கும் ஐ.டி ரெய்டு!

மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு நெருக்கமான சுப்பிரமணி என்பவர் நடத்திவரும் கொங்கு மெஸ்ஸில், 'இது தடைசெய்யப்பட்ட பகுதி' என்று வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் ஒட்டியிருக்கின்றனர்.

News கொங்கு மெஸ் ( நா.ராஜமுருகன் )